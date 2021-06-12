«Арсенал» нацелился на полузащитника «Лацио»

Один из лидеров римского «Лацио» Хоакин Корреа имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, заинтересованность в услугах 26-летнего аргентинца проявляет лондонский «Арсенал».

Согласно данным инсайдера, римский клуб оценивает Хоакина в 40-45 миллионов евро. Трудовое соглашение полузащитника с итальянцами рассчитано до середины 2024 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Корреа принял участие в 28 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей (один - с пенальти) и три результативные передачи.