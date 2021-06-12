«Эвертон» нашёл замену Анчелотти

Руководство «Эвертона» определилось с заменой Карло Анчелотти, перешедшему на работу в мадридский «Реал».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта, новым наставником английского коллектива станет экс-тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

Согласно информации журналиста, стороны уже вступили в переговоры и близки к подписанию трудового соглашения. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

По итогам прошлого сезона «ириски» финишировали лишь на десятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.