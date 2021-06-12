«Эвертон» нашёл замену Анчелотти

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12 Июня 2021, 09:57,
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Руководство «Эвертона» определилось с заменой Карло Анчелотти, перешедшему на работу в мадридский «Реал».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта, новым наставником английского коллектива станет экс-тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
Согласно информации журналиста, стороны уже вступили в переговоры и близки к подписанию трудового соглашения. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.
По итогам прошлого сезона «ириски» финишировали лишь на десятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эвертон, Нуну Эшпириту Санту