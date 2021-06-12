Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Эвертон» нашёл замену Анчелотти

12 Июня 2021, 09:57,

Руководство «Эвертона» определилось с заменой Карло Анчелотти, перешедшему на работу в мадридский «Реал».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта, новым наставником английского коллектива станет экс-тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

Согласно информации журналиста, стороны уже вступили в переговоры и близки к подписанию трудового соглашения. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

По итогам прошлого сезона «ириски» финишировали лишь на десятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Нуну Эшпириту Санту
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола