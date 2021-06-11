Мойес продлит контракт с «Вест Хэмом»

Лондонский «Вест Хэм» вступил в переговоры с главным тренером команды Дэвидом Мойесом. По информации таблоида Daily Mail, стороны договорились о новом трудовом соглашении. Новый договор будет рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что шотландский тренер возглавил «молотобойцев» в 2019 году. Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца текущего месяца.

По итогам сезона-2020/2021 лондонская команда финишировала на шестом месте в английской Премьер-лиге. Благодаря этому результату «Вест Хэм» получил путевку в Лигу Европы.