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Руди Гарсия может возглавить «Эвертон»

11 Июня 2021, 11:04,

«Эвертон» продолжает подыскивать нового главного тренера после ухода итальянца Карло Анчелотти в мадридский «Реал». По информации издания L'Equipe, мерсисайдский клуб рассматривает кандидатуру французского специалиста Руди Гарсии.

Напомним, что тренер стал безработным в конце мая. В минувшем сезоне Гарсия занимал пост наставника французского «Лиона». 57-летний специалист покинул «ткачей» в связи с истечением срока трудового соглашения.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги «ириски» финишировали на десятом месте, набрав 59 баллов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Руди Гарсия
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