Президент Франции: «Надеюсь, Канте выиграет «Золотой мяч»

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил высокий уровень игры полузащитника лондонского «Челси» Нголо Канте.

«Канте - прекрасный футболист. Нголо является примером для нашей молодежи. Вы только посмотрите, как он выступил в прошлом сезоне. Надеюсь, что Канте сможет выиграть «Золотой мяч», а также успешно выступит на предстоящем Евро», - передает слова Макрона ESPN.

30-летний полузащитник провел 30 матчей в прошлом сезоне английской Премьер-лиги, сделал две голевые передачи и получил семь желтых карточек. Вместе с «пенсионерами» Канте стал триумфатором Лиги чемпионов.