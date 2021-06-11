«Фенербахче» хочет подписать защитника «Ливерпуля»

«Ливерпуль» может расстаться с греческим защитником Костасом Цимикасом в текущее трансферное окно, информирует The Sun.

Согласно данным британского таблоида, 25-летний футболист пользуется спросом в чемпионате Турции. Заинтересованность в переходе Цимикаса проявляет стамбульский «Фенербахче». Турки рассматривают вариант с арендой защитника на следующий сезон.

Стоит отметить, что трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.

В минувшем сезоне Костас провел за мерсисайдцев семь поединков, не отметившись результативными действиями.