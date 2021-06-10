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Джака может перейти в «Рому»

10 Июня 2021, 23:58,

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака может перейти этим летом в «Рому». Sky Sports сообщает, что итальянский клуб ведет переговоры о трансфере футболиста, так как на этом лично настаивает новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Португальский специалист в свое время очень лестно высказывался о Джаке, называя его ключевым игроком «Арсенала».

Итальянцы готовы заплатить за полузащитника сумму около 25 миллионов евро.

Также в СМИ активно обсуждается то, что «Арсенал» уже подыскал замену швейцарцу и планирует приобрести полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Арсенал Лондон, Рома, Жозе Моуринью, Гранит Джака
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