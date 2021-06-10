Буэндия сменил «Норвич» на «Астон Виллу» за рекордные 38 млн евро

Лучший бомбардир «Норвича» в Чемпионшипе Эмилиано Буэндия подписал контракт с «Астон Виллой». Сумма сделки - 38 млн евро. Победители второго дивизиона отмечают, что не могли ничего поделать, так как игрок выразил намерение переехать в Бирмингем. В прошлом сезоне 24-летний аргентинец забил 15 голов и в 16 голевых атаках отдавал последний пас. Интересно, что ранее Буэндия не блистал результативностью. В 2018 году он перешел из испанского «Хетафе» всего за 2 миллиона евро и суммарно забил 24 гола в 121 матче.

Добавим, что сумма трансфера в 38 млн евро является рекордной для «Астон Виллы».