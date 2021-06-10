«Барселона» интересуется Гюндоганом

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает портал Goal.

«Манчестер Сити» не планирует расставаться с футболистом этим летом, но и не рассматривает вариант с продлением контракта немца, заявляет источник. Действующее соглашение рассчитано еще на два года, и каталонский клуб намерен воспользоваться этой ситуацией в следующем году. Этим летом «Барселона» уже сумела бесплатно подписать двух игроков «Манчестер Сити» - Серхио Агуэро и Эрика Гарсию.

В минувшем сезоне Илкай Гюндоган стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» во всех турнирах.