«Барселона» интересуется Гюндоганом

|
10 Июня 2021, 22:03,
|
|
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает портал Goal.
«Манчестер Сити» не планирует расставаться с футболистом этим летом, но и не рассматривает вариант с продлением контракта немца, заявляет источник. Действующее соглашение рассчитано еще на два года, и каталонский клуб намерен воспользоваться этой ситуацией в следующем году. Этим летом «Барселона» уже сумела бесплатно подписать двух игроков «Манчестер Сити» - Серхио Агуэро и Эрика Гарсию.
В минувшем сезоне Илкай Гюндоган стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» во всех турнирах.
|
Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
|Теги: Барселона, Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Илкай Гюндоган, Эрик Гарсия