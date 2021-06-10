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«Манчестер Юнайтед» не может договориться по стоимости трансфера Санчо

10 Июня 2021, 21:37,

«Манчестер Юнайтед» активно пытается заполучить вингера «Боруссии» из Дортмунда Джедона Санчо. Несмотря на сообщения о том, что «красные дьяволы» уже обсуждают условия личного контракта с футболистам, клубы еще не согласовали финансовую сторону возможной сделки. Если британцы готовы заплатить порядка 78 млн евро, то у «шмелей» запрос на 90 миллионов и еще 5 - в виде бонусов, сообщает BBC Sport. Также клубы не могут договориться по рассрочке платежа - на 4 года или 5 лет.

Напомним, что год назад, «Боруссия» также объявила свою цену, а «МЮ» ничего не добился, надеясь, что немцы в итоге пойдут на уступки.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Джедон Санчо
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
10 Июня 2021, 21:57

Пусть ждут, пока Санчо не перейдёт в Барсу :) Тут дешевить не нужно, когда хочешь восстановить топ-клуб.

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