«Манчестер Юнайтед» не может договориться по стоимости трансфера Санчо

«Манчестер Юнайтед» активно пытается заполучить вингера «Боруссии» из Дортмунда Джедона Санчо. Несмотря на сообщения о том, что «красные дьяволы» уже обсуждают условия личного контракта с футболистам, клубы еще не согласовали финансовую сторону возможной сделки. Если британцы готовы заплатить порядка 78 млн евро, то у «шмелей» запрос на 90 миллионов и еще 5 - в виде бонусов, сообщает BBC Sport. Также клубы не могут договориться по рассрочке платежа - на 4 года или 5 лет.

Напомним, что год назад, «Боруссия» также объявила свою цену, а «МЮ» ничего не добился, надеясь, что немцы в итоге пойдут на уступки.