Погба: «Мне не поступали конкретные предложения по новой сделке»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба на расстоянии в 12 месяцев от статуса свободного агента. В сети Интернет появилась информация, что француз умышленно затягивает переговоры по продлению контракта, чтобы выбить себе лучшие условия или выгодно сменить команду.

У Погба иная точка зрения: «Всем известно, что у меня остается год по контракту. Тем не менее, мне не поступали конкретные предложения по новой сделке. Я остаюсь игроком «Манчестер Юнайтед», - заявил Погба RMCSport.

- Контакты с «ПСЖ»? У меня есть агент, который всем этим занимается. У меня нет номера аль-Хелаифи, - добавил француз.