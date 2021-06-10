Range Rover, подаренный Агуэро сотруднику клуба, выставлен на продажу

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро по завершению сезона покинул «Манчестер Сити», проведя в клубе 10 лет. Напоследок аргентинец подарил каждому сотруднику клуба часы Tag Heuer стоимостью свыше тысячи евро. Также футболист решил не продавать свой автомобиль Range Rover Evoque 2016 года, а разыграть его в лотерею среди персонала.

Машина досталась Алли Марланду, который был очень растроган поступком Агуэро во время вручения ключей от автомобиля. Тем не менее, эти эмоции не помешали ему позже выставить Range Rover Evoque на аукцион eBay. В итоге авто будет продано гораздо дороже подобных моделей из-за того, что принадлежало Агуэро.