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«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Вейналдумом

10 Июня 2021, 16:24,

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум подписал контракт с «ПСЖ», где будет играть до лета 2024 года. Об этом говорится в заявлении экс-чемпионов Франции.

- Это новый вызов для меня, - сказал новичок парижан после подписания контракта. - Я присоединился к одной из самых великих команд Европы, и хочу принести максимальную пользу амбициозному проекту. В последние годы «ПСЖ» доказал свою силу. Я уверен, что все вместе с болельщиками сможем добиваться большего.

30-летний Вейналдум поиграл в «Спарте», «Фейеноорде», ПСВ, «Ньюкасле» и «Ливерпуле». В его активе 22 гола  в 74 матчах сборной Голландии.


 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, ПСЖ, Джорджиньо Вейналдум
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