«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Вейналдумом

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум подписал контракт с «ПСЖ», где будет играть до лета 2024 года. Об этом говорится в заявлении экс-чемпионов Франции.

- Это новый вызов для меня, - сказал новичок парижан после подписания контракта. - Я присоединился к одной из самых великих команд Европы, и хочу принести максимальную пользу амбициозному проекту. В последние годы «ПСЖ» доказал свою силу. Я уверен, что все вместе с болельщиками сможем добиваться большего.

30-летний Вейналдум поиграл в «Спарте», «Фейеноорде», ПСВ, «Ньюкасле» и «Ливерпуле». В его активе 22 гола в 74 матчах сборной Голландии.



