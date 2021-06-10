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Гюндоган готов сменить «Манчестер Сити» на «Барселону»

10 Июня 2021, 10:28,

Хавбек Илкай Гюндоган задумался над уходом из «Манчестер Сити». Немецкому футболисту интересен вариант продолжения карьеры в каталонской «Барселоне», об этом рапортует The Sun.

Полузащитник приостановил переговоры с «горожанами» по новому контакту из-за интереса «сине-гранатовых». Илкай хотел бы поиграть в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Гюндогана с английским топ-клубом рассчитано до середины 2023 года. В минувшем сезоне Премьер-лиги хавбек провел 28 поединков, забил 13 мячей и отдал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Илкай Гюндоган
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