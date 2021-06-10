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Бенитес может вернуться в АПЛ

10 Июня 2021, 08:30,

Испанский специалист Рафаэль Бенитес имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Как сообщает The Telegraph, заинтересованность в услугах тренера проявляет «Эвертон», который лишился наставника после ухода Карло Анчелотти в мадридский «Реал».

Ранее «ириски» рассматривали кандидатуры Нуну Эшпириту Санту и Дэвида Мойеса, однако переговоры с этими специалистами не увенчались успехом.

Бенитес имеет большой опыт работы в английской Премьер-лиге. Специалист на протяжении длительного периода времени занимал пост наставника «Ливерпуля», а также в сезоне-2012/2013 исполнял обязанности рулевого лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Рафаэль Бенитес
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Комментарии (1)
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0
altmax
10 Июня 2021, 10:33

А также несколько лет тренировал сорок. Говоришь "А" - говори и "Б".

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