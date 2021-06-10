Бенитес может вернуться в АПЛ

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10 Июня 2021, 08:30,
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Испанский специалист Рафаэль Бенитес имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Как сообщает The Telegraph, заинтересованность в услугах тренера проявляет «Эвертон», который лишился наставника после ухода Карло Анчелотти в мадридский «Реал».
Ранее «ириски» рассматривали кандидатуры Нуну Эшпириту Санту и Дэвида Мойеса, однако переговоры с этими специалистами не увенчались успехом.
Бенитес имеет большой опыт работы в английской Премьер-лиге. Специалист на протяжении длительного периода времени занимал пост наставника «Ливерпуля», а также в сезоне-2012/2013 исполнял обязанности рулевого лондонского «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эвертон, Рафаэль Бенитес
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