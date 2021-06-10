«Манчестер Юнайтед» обсуждает с Санчо условия личного контракта

Сага о передислокации вингера дортмундской «Боруссии» Джедона Санчо в «Манчестер Юнайтед», кажется, близка к завершению – англичанин обсуждает с руководством «красных дьяволов» условия личного контракта. Такими данными располагают журналисты London Evening Standard.

Напомним, что на протяжении последних месяцев не утихают слухи о том, что Джедон, оцениваемый в 100 миллионов евро, продолжит карьеру в АПЛ. Сообщается, что англичанин уже провёл ряд переговоров с руководителями «Манчестер Юнайтед», однако «Боруссия» до сих пор не получила официального запроса от представителя АПЛ.