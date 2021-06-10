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Хадсон-Одои хочет остаться в «Челси»

10 Июня 2021, 11:40,

Вингер лондонского «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои рассчитывает остаться в нынешнем клубе – игрок собирается заслужить новый контракт.

В прошлом сезоне воспитанник «Челси» провёл 23 матча в АПЛ, отметившись двумя точными выстрелами и тремя голевыми передачами. Текущий контракт англичанина теряет юридическую силу летом 2024 года, поэтому сейчас у «Челси» на повестке дня не стоит вопрос о перезаключении договора с Каллумом. Журналисты London Evening Standard полагают, что Хадсон-Одои намерен стать системным игроком «Челси» при Томасе Тухеле в следующем сезоне.  Хадсон Одои – победитель Лиги чемпионов в составе «синих».

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Апл, Каллум Хадсон-Одои
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