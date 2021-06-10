Эдвардс: «Лаже будет нелегко в «Вулверхэмптоне»

Бывший полузащитник сборной Уэльса и «Вулверхэмптона» Дэвид Эдвардс считает, что новому наставнику «волков» Бруну Лаже придётся долго адаптироваться к английскому чемпионату.

«Вулверхэмптон» официально объявил, что преемником Нуну Эшпириту Санту на посту главного тренера стал 45-летний португалец Бруну Лаже, ранее работавший с «Бенфикой». Экс-хавбек «волков» Эдвардс, беседуя с журналистом Sky Sports, заявил, что португальцу будет нелегко в первые месяцы работы в Англии. Напомним, что прошлый сезон «Вулверхэмптон» завершил на 13-й строчке в таблице, набрав 45 очков.