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«Бавария» может приобрести Хадсона-Одои

10 Июня 2021, 11:00,

Руководство мюнхенской «Баварии» присматривается к вингеру «Челси» и сборной Англии Каллуму Хадсону-Одои, который провёл в минувшем сезоне 23 матча в АПЛ и забил два гола.

Воспитанник «синих», оцениваемый Transfermarkt в 32 миллиона евро, уже дважды находился на радаре «Баварии» - впервые «красные» заинтересовались им в январе 2019 года, сообщает London Evening Standard. Свой интерес представитель Бундеслиги воскресил в октябре 2020, но получил отказ. Нынешний контракт уроженца Лондона с «Челси» теряет юридическую силу в конце июня 2024 года. Отметим, что Хадсон-Одои не сыграет на грядущем чемпионате Европы – Саутгейт не включил его даже в расширенную заявку «трёх львов».

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Челси, Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Каллум Хадсон-Одои
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