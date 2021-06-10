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«Арсенал» хочет купить Исака

10 Июня 2021, 10:50,

Лондонский «Арсенал» наметил одну из главных трансферных целей на лето – на радар «канониров» угодил форвард сборной Швеции Александер Исак.

Такими данными располагают журналисты London Evening Standard. Швед, забивший 26 голов в 71 матче за «Реал Сосьедад», сыграет на чемпионате Европы в составе «тре крунур». «Арсенал» в сезоне 2020/21 поразил ворота соперников 55 раз, но Микель Артета ищет варианты для усиления атакующей мощи. Аналитики Transfermarkt оценивают услуги Исака в 40 миллионов евро, в то время как контракт 21-летнего шведа с представителем Примеры истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Арсенал Лондон, Реал Сосьедад, Трансферы футбола - лето 2021, Александер Исак
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