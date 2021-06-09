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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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АПЛ оштрафует клубы Суперлиги

09 Июня 2021, 23:58,

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» будут оштрафованы английской Премьер-лигой за участие в создании европейской Суперлиги.

Все клубы «большой английской шестерки» заплатят порядка 4 миллионов евро, информирует  Sky Sports. Вряд ли это сильно ударит по клубным бюджетам английских грандов. Но источник также сообщает, что, если попытка создания Суперлиги повторится, и эти клубы вновь примут в этом участие, по отношению к ним будут применены более серьезные санкции вплоть до снятия 30 очков.

Напомним, что все английские клубы, которые изначально заявлялись как участники проекта Суперлиги покинули ее через два дня после официального заявления о ее создании.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Тоттенхэм
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