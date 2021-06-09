АПЛ оштрафует клубы Суперлиги

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» будут оштрафованы английской Премьер-лигой за участие в создании европейской Суперлиги.

Все клубы «большой английской шестерки» заплатят порядка 4 миллионов евро, информирует Sky Sports. Вряд ли это сильно ударит по клубным бюджетам английских грандов. Но источник также сообщает, что, если попытка создания Суперлиги повторится, и эти клубы вновь примут в этом участие, по отношению к ним будут применены более серьезные санкции вплоть до снятия 30 очков.

Напомним, что все английские клубы, которые изначально заявлялись как участники проекта Суперлиги покинули ее через два дня после официального заявления о ее создании.