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Фонсека практически возглавил «Тоттенхэм»

09 Июня 2021, 23:18,

Известный итальянский журналист Николо Скира в своем «Твиттере» сообщил о том, что лондонский «Тоттенхэм» и португальский тренер Паулу Фонсека находятся максимально близко к подписанию контракта. По его словам, соглашение между сторонами будет рассчитано на три года с зарплатой около четырех миллионов евро в сезон.

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» в предыдущем сезоне возглавлял итальянскую «Рому», но весной было объявлено о его увольнении. Особый интерес к этой ситуации придает тот факт, что на его место был приглашен другой португальский тренер Жозе Моуринью, который этой весной был уволен как раз таки из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Паулу Фонсека, Николо Скира
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