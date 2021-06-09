Моуринью считает, что в «МЮ» от него ожидали больше, чем от Сульшера

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что английская пресса ожидала от «МЮ» при управлении португальца больших результатов, чем во главе с Уле Гуннаром Сульшером.

Моуринью вспомнил, как в первом сезоне в «Манчестер Юнайтед» ему удалось выиграть с командой сразу три трофея. Специалист считает, что с теми футболистами, которые были в коллективе, большего достичь было невозможно. При этом, теперь второе место в английской Премьер-лиге пресса считает хорошим результатом для «МЮ», тогда как при Моуринью этого было недостаточно для похвалы. Об этом португалец заявил в разговоре с The Sun.

Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. С сезона 2021/22 Моуринью начнёт работу в «Роме».