«Челси» нацелился на Холанна и Хакими

Лондонский «Челси» этим летом снова планирует потратить более 235 миллионов евро на трансферы. По информации Goal, эти деньги клуб хочет использовать для покупки форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна и защитника миланского «Интера» Ашрафа Хакими.

Оба игрока этим летом будут лакомыми кусочками для всех топ-клубов, так как провели великолепные сезоны в своих командах. Сообщается, что представители «Челси» уже контактировали с агентами футболистов и уточняли возможность перехода этим летом.

Если у лондонцев получится подписать норвежского нападающего, то этот трансфер может побить рекорд по стоимости не только самого «Челси», но и всей английской Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает Холанна в 130 миллионов евро.