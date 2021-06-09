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«Челси» нацелился на Холанна и Хакими

09 Июня 2021, 21:00,

Лондонский «Челси» этим летом снова планирует потратить более 235 миллионов евро на трансферы. По информации Goal, эти деньги клуб хочет использовать для покупки форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна и защитника миланского «Интера» Ашрафа Хакими.

Оба игрока этим летом будут лакомыми кусочками для всех топ-клубов, так как провели великолепные сезоны в своих командах. Сообщается, что представители «Челси» уже контактировали с агентами футболистов и уточняли возможность перехода этим летом.

Если у лондонцев получится подписать норвежского нападающего, то этот трансфер может побить рекорд по стоимости не только самого «Челси», но и всей английской Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает Холанна в 130 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн, Ашраф Хакими
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