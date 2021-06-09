«Тоттенхэм» ведёт переговоры с нападающим «Боруссии»

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09 Июня 2021, 20:48,
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«Тоттенхэм» собирается подписать нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама.
Лондонский клуб планирует усилить атакующую линию перед стартом нового сезона, поэтому договаривается с гладбахской «Боруссией» о переходе форварда Маркуса Тюрама. Как сообщает RMC, переговоры между командами находятся на заключительном этапе.
23-летний игрок оказался в «Боруссии» М в 2019 году, отыграв за немецкий коллектив 40 матчей и отличившись 12 раз. Также в карьере французского футболиста есть такие клубы как «Генгам» и «Сошо».
Маркус Тюрам является сыном защитника Лилиана Тюрама, который прославился выступлениями за «Ювентус» и «Барселону».
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Тоттенхэм, Боруссия Мёнхенгладбах, Трансферы футбола - лето 2021, Маркус Тюрам