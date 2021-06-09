Хазенхюттль подтвердил факт переговоров с «Ливерпулем» о трансфере Минамино

Австрийский специалист Ральф Хазенхюттль, работающий в «Саутгемптоне», заявил, что «святые» ведут активные переговоры с «Ливерпулем» относительно перманентного трансфера Такуми Минамино. Такими данными располагает Sky Sports.

Напомним, что лидер сборной Японии перебрался в стан «Саутгемптона» на правах полугодичной аренды зимой 2021 года и стал автором двух голов в АПЛ. Трансфер Минамино, забившего 16 мячей за национальную команду, оценивается в 12 миллионов евро. «Ливерпуль» встретил финиш прошлого сезона на третьей строчке в таблице АПЛ, а «Саутгемптон» остался на 15-м месте.