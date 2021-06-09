Мэйтленд-Найлс готов попрощаться с «Арсеналом»

Английский воспитанник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс в скором времени может покинуть родной клуб. Sky Sports передаёт, что 23-летний универсал, проведший пять матчей за сборную Англии, уйдёт, если Микель Артета не включит его в свои планы на грядущий сезон.

Вторую половину сезона 2020/21 англичанин, оцениваемый в 16 миллионов евро, провёл в «Вест Бромвиче» на правах аренды. Присутствие Эйнсли не помогло «дроздам» сохранить прописку в АПЛ. Мэйтленд-Найлс провёл в составе «Арсенала» с учётом всех турниров 121 матч и стал автором трёх забитых голов. Текущий трудовой договор англичанина подходит к концу летом 2023 года.