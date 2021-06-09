«Ливерпуль» засматривается на Пеллегрини

Центральный полузащитник «Ромы» и сборной Италии Лоренцо Пеллегрини может сменить клубную прописку – на 24-летнего игрока претендует «Ливерпуль». Журналисты Sky Sports полагают, что Юрген Клопп видит в итальянце замену Джорджиньо Вейналдуму, который перебирается в «ПСЖ».

Интересно, что руководство «Ливерпуля» уже выдвинуло предложение о покупке игрока – 33 миллиона евро должны убедить боссов «Ромы» в целесообразности продажи Пеллегрини. Итальянец оценивается в 40 миллионов евро, в то время как его контракт с «волками» подходит к завершению в июне 2022 года. В прошлом сезоне Пеллегрини забил семь голов и получил десять жёлтых карточек в 34 матчах Серии А.