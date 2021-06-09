Клопп готов отказаться от Минамино

Японский полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино, зимой перебравшийся на правах аренды в «Саутгемптон», похоже, не вернётся под крыло Юргена Клоппа. Sky Sports припоминает, что немецкий специалист заявлял о том, что время Минамино в «Ливерпуле» ещё настанет.

Но сейчас ясно одно – 26-летний азиат за «красных» уже не сыграет. По сообщениям журналистов, Клопп признал собственную ошибку и готов отпустить экс-лидера «Ред Булла» в другой клуб. Отметим, что трансферный лист Минамино на рынке труда оценивается в 12 миллионов евро. В составе «Саутгемптона» в сезоне 2020/21 он провёл десять игр и забил дважды.