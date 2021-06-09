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Гилмор запросил аренду у «Челси»

09 Июня 2021, 22:40,

19-летний полузащитник «Челси» и сборной Шотландии Билли Гилмор попросил руководство «синих» отпустить его в сезонную аренду для получения игровой практики. Журналисты Sky Sports отмечают, что шотландец хочет развиваться в другом клубе, но видит себя только в «Челси».

Воспитанник «Рейнджерс» дебютировал за лондонский клуб при Фрэнке Лэмпарде, но Томас Тухель не видит в нём игрока основы. Гилмор, контракт которого подходит к завершению летом 2023 года, в прошлом сезоне лишь пять раз выходил на поле в рамках АПЛ. С учётом всех соревнований Билли провёл за «Челси» 22 матча с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Апл, Билли Гилмор
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