«Арсенал» стремится к покупке Невеша

Лондонский «Арсенал» собирается летом приобрести 24-летнего опорного полузащитника «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубена Невеша. Эту информацию распространяет Sky Sports. Хавбек, оцениваемый аналитиками Transfermarkt в 45 миллионов евро, имеет контракт с «волками», действующий до конца июня 2023 года. Напомним, что Невеш перебрался на Туманный Альбион в июле 2017 года – его предыдущим местом работы был «Порту».

Невеш в сезоне 2020/21 стал неотъемлемой частью тактических планов Нуну Эшпириту Санту – в активе Рубена пять точных ударов и одна результативная передача в 36 играх АПЛ. Тренерский штаб сборной Португалии включил игрока в заявку для участия на Евро-2020.