Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Арсенал» стремится к покупке Невеша

09 Июня 2021, 22:05,

Лондонский «Арсенал» собирается летом приобрести 24-летнего опорного полузащитника «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубена Невеша. Эту информацию распространяет Sky Sports. Хавбек, оцениваемый аналитиками Transfermarkt в 45 миллионов евро, имеет контракт с «волками», действующий до конца июня 2023 года. Напомним, что Невеш перебрался на Туманный Альбион в июле 2017 года – его предыдущим местом работы был «Порту».

Невеш в сезоне 2020/21 стал неотъемлемой частью тактических планов Нуну Эшпириту Санту – в активе Рубена пять точных ударов и одна результативная передача в 36 играх АПЛ. Тренерский штаб сборной Португалии включил игрока в заявку для участия на Евро-2020.

0
Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Арсенал Лондон, Вулверхэмптон, Трансферы футбола - лето 2021, Рубен Невеш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Названы две трансферные цели «Спартака»
Названы две трансферные цели «Спартака»
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола