«Арсенал» продаст Джаку и Бельерина

Руководство лондонского «Арсенала» готово избавиться в летнее трансферное окно от испанского защитника Эктора Бельерина и швейцарского хавбека Гранита Джаки. Причина – стремление накопить средства для трансфера Рубена Невеша из «Вулверхэмптона». Такими данными располагает Sky Sports.

26-летний испанец в минувшем сезоне АПЛ принял участие в 25 матчах, набрав по системе «гол+пас» четыре очка. Воспитанник «канониров» также получил восемь жёлтых карточек в чемпионате Англии. Опорный хавбек Джака, который сыграет на Евро-2020 в этом месяце, провёл 31 матч, став автором одного гола и двух результативных передач.