«Арсенал» продаст Джаку и Бельерина

|
09 Июня 2021, 21:55,
|
|
Руководство лондонского «Арсенала» готово избавиться в летнее трансферное окно от испанского защитника Эктора Бельерина и швейцарского хавбека Гранита Джаки. Причина – стремление накопить средства для трансфера Рубена Невеша из «Вулверхэмптона». Такими данными располагает Sky Sports.
26-летний испанец в минувшем сезоне АПЛ принял участие в 25 матчах, набрав по системе «гол+пас» четыре очка. Воспитанник «канониров» также получил восемь жёлтых карточек в чемпионате Англии. Опорный хавбек Джака, который сыграет на Евро-2020 в этом месяце, провёл 31 матч, став автором одного гола и двух результативных передач.
|
Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Эктор Бельерин, Гранит Джака