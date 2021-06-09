​«Манчестер Юнайтед» контактирует с Санчо

«Манчестер Юнайтед» продолжает работать в направлении трансфера вингера «Боруссии» Джедона Санчо. Как сообщил в Twitter известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» поддерживают контакты с окружением Санчо, хотя официального предложения «Боруссии» направлено пока не было.

По данным Романо, «Боруссия» хочет получить за 21-летнего Санчо 95 миллионов евро. В 38 матчах завершившегося сезона вингер записал на свой счёт 16 голов и 20 результативных передач на партнёров.

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Джедона Санчо ещё в прошлом году, но оформить сделку не удалось.