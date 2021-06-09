За участие в аналогах Суперлиги с команд АПЛ будут снимать по 30 очков - заявление

На страницах официального сайта английской Премьер-лиги было опубликовано совместное заявление лиги и Футбольной ассоциации. В нём говорится о том, что шесть клубов, участвовавших в запуске Суперлиги, снова признали свою ошибку и согласились выплатить суммарно 22 миллиона фунтов (около 25 миллионов евро). Деньги будут направлены на развитие футбола.

Также клубы поддержали изменения в правилах. За участие в подобных Суперлиге сторонних проектах с команды будут снимать 30 очков в Премьер-лиге, а клуб – штрафовать на 25 миллионов фунтов.

Напомним, что изначально проект Суперлиги поддержали все представители топ-6 АПЛ.