Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

За участие в аналогах Суперлиги с команд АПЛ будут снимать по 30 очков - заявление

09 Июня 2021, 17:52,

На страницах официального сайта английской Премьер-лиги было опубликовано совместное заявление лиги и Футбольной ассоциации. В нём говорится о том, что шесть клубов, участвовавших в запуске Суперлиги, снова признали свою ошибку и согласились выплатить суммарно 22 миллиона фунтов (около 25 миллионов евро). Деньги будут направлены на развитие футбола.

Также клубы поддержали изменения в правилах. За участие в подобных Суперлиге сторонних проектах с команды будут снимать 30 очков в Премьер-лиге, а клуб – штрафовать на 25 миллионов фунтов.

Напомним, что изначально проект Суперлиги поддержали все представители топ-6 АПЛ.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Апл, Суперлига Европы
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Tavadi
09 Июня 2021, 18:18

ссыкло британское

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Названы две трансферные цели «Спартака»
Названы две трансферные цели «Спартака»
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола