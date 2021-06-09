​АПЛ получит 20 млн фунтов от 6 клубов, которые запускали Суперлигу

Английские топовые клубы были в числе тех, кто запускал проект Суперлиги в апреле. И хотя «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» быстро включили заднюю передачу и вышли из проекта, они будут вынуждены заплатить штраф Премьер-лиге. Как сообщает Sky Sports, шестёрка клубов суммарно выплатит чуть более 20 миллионов фунтов (примерно 23 миллиона евро), чтобы уладить конфликт.

Напомним, что проект Суперлиги до сих пор поддерживают только три европейских гранда – «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Их судебные тяжбы с УЕФА обещают затянуться.