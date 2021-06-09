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​Бридж рассказал, каким был Абрамович в первые годы после покупки «Челси»

09 Июня 2021, 15:39,

Уэйн Бридж переходил в «Челси» в 2003 году, как раз когда Роман Абрамович приобрёл лондонский клуб. Экс-футболист поделился своими воспоминаниями о российском бизнесмене.

«Роман очень любит «Челси». Ему нравилось находиться в раздевалке вместе с нами, футболистами. Он хотел быть одним из членов коллектива. Когда у него не было времени, и мы долго его не видели, мы переживали.

Абрамович очень добродушный, несмотря на свои деньги. На публике он любил делать вид, что не говорит на английском, хотя на самом деле с ним было приятно поговорить. Он всегда связывался с футболистами во время отпусков. Однажды я, как и он, находился на юге Франции, и он приглашал меня на обед.

Когда я перешёл в «Манчестер Сити» в 2009 году, мы с Абрамовичем вскоре встретились. Он пошутил, что я ушёл в «Манчестер Сити» только из-за денег», - цитирует Бриджа Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Роман Абрамович, Уэйн Бридж
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