​Бридж рассказал, каким был Абрамович в первые годы после покупки «Челси»

Уэйн Бридж переходил в «Челси» в 2003 году, как раз когда Роман Абрамович приобрёл лондонский клуб. Экс-футболист поделился своими воспоминаниями о российском бизнесмене.

«Роман очень любит «Челси». Ему нравилось находиться в раздевалке вместе с нами, футболистами. Он хотел быть одним из членов коллектива. Когда у него не было времени, и мы долго его не видели, мы переживали.

Абрамович очень добродушный, несмотря на свои деньги. На публике он любил делать вид, что не говорит на английском, хотя на самом деле с ним было приятно поговорить. Он всегда связывался с футболистами во время отпусков. Однажды я, как и он, находился на юге Франции, и он приглашал меня на обед.

Когда я перешёл в «Манчестер Сити» в 2009 году, мы с Абрамовичем вскоре встретились. Он пошутил, что я ушёл в «Манчестер Сити» только из-за денег», - цитирует Бриджа Goal.com.