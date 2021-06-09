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​Моуринью: «Я выиграл 25 с половиной трофеев»

09 Июня 2021, 14:33,

Известный тренер Жозе Моуринью высказался по поводу количества своих трофеев. Напомним, что в апреле португальца уволили из «Тоттенхэма» за шесть дней до финала Кубка английской лиги.

«Вы можете спросить, сколько трофеев я выиграл, и я вам отвечу: «25 с половиной». Половина – это финал, в котором я не выступил с «Тоттенхэмом».

Можете спросить любого, кто сыграл много финалов, и они вам скажут, что финал – это мечта. И неважно, это первый финал или пятидесятый. Финал – это всегда мечта, а финал на «Уэмбли» - это даже что-то большее, а уж если говорить о возможности завоевать трофей для клуба,  у которого трофеев не так много, - то это двойная мечта», - сказал Моуринью The Sun.

Напомним, что со следующего сезона Жозе Моуринью будет работать с «Ромой».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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