​Моуринью: «Я выиграл 25 с половиной трофеев»

Известный тренер Жозе Моуринью высказался по поводу количества своих трофеев. Напомним, что в апреле португальца уволили из «Тоттенхэма» за шесть дней до финала Кубка английской лиги.

«Вы можете спросить, сколько трофеев я выиграл, и я вам отвечу: «25 с половиной». Половина – это финал, в котором я не выступил с «Тоттенхэмом».

Можете спросить любого, кто сыграл много финалов, и они вам скажут, что финал – это мечта. И неважно, это первый финал или пятидесятый. Финал – это всегда мечта, а финал на «Уэмбли» - это даже что-то большее, а уж если говорить о возможности завоевать трофей для клуба, у которого трофеев не так много, - то это двойная мечта», - сказал Моуринью The Sun.

Напомним, что со следующего сезона Жозе Моуринью будет работать с «Ромой».