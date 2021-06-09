«Вулверхэмптон» объявил о назначении нового главного тренера

Португальский специалист Бруну Лаже, как и ожидалось, получил работу в английской Премьер-лиге. Контракт с 45-летним тренером подписал «Вулверхэмптон», который по окончании сезона расстался с Нуну Эшпириту Санту. Детали сделки пока не разглашаются.

В чемпионат Англии португальский наставник переехал из Примейры, где тренировал лиссабонскую «Бенфику». Лаже покинул пост главного тренера команды в начале текущего месяца.

Напомним, что в прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» набрал 45 баллов и финишировал на 13 месте в турнирной таблице.