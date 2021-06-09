Вейналдум объяснит уход из «Ливерпуля» после Евро-2020

Голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум высказался о своем уходе из «Ливерпуля». Цвета мерсисайдского клуба он защищал с 2016 года.

«Я не ожидал, что такое случится. Многие спрашивают, почему я не согласился на новый контракт, однако дело не только в этом. За кулисами происходят вещи, которые мне неподвластны. Я ведь обычный футболист. Расскажу подробнее о причинах расставания после чемпионата Европы-2020. Сейчас мои мысли только о сборной Голландии», - передает слова хавбека Voetbal International.

Напомним, что накануне Вейналдум заключил соглашение с французским «ПСЖ».