«Челси» поборется с «ПСЖ» за Хакими

Фланговый защитник Ашраф Хакими может продолжить карьеру в топ-клубе английской Премьер-лиги. По сообщениям журналиста Джанлуки ди Марцио, в трансфере марокканского игрока заинтересован лондонский «Челси».

«Пенсионеры» готовы побороться за 22-летнего футболиста с французским «ПСЖ», ранее предложившим за Ашрафа 60 миллионов евро. Миланский гранд планирует выручить с продажи защитника не менее 70 миллионов.

В прошлом сезоне Хакими сыграл 37 поединков в чемпионате Италии, забил семь голов и сделал восемь результативных передач. Его трудовой договор с «нерадзурри» рассчитан до середины 2025 года.