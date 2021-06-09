Моуринью усилит «Рому» голкипером из АПЛ

Португальский голкипер Руй Патрисиу покинет «Вулверхэмптон» и продолжит карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортует Sportitalia.

Согласно информации источника, в подписании 33-летнего вратаря заинтересована «Рома». Столичный клуб готов предложить за трансфер Патрисиу семь миллионов евро с различными бонусами. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие несколько дней.

Действующее соглашение Руя с английским клубом рассчитано до лета следующего года. В минувшем сезоне чемпионата Англии голкипер провел 37 матчей и пропустил 50 голов.

«Вулверхэмптон» завершил сезон на 13 месте.