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«Барселона» нацелилась на двух звёздных игроков «Манчестер Сити»

09 Июня 2021, 08:23,

Руководство каталонской «Барселоны» продолжает работать над усилением состава команды в летнее трансферное окно. По данным Diario Sport, «сине-гранатовые» нацелились на двух футболистов «Манчестер Сити». В поле зрения каталонского гранда попали нападающий Рияд Марез и полузащитник Илкай Гюндоган.

Ранее СМИ сообщали, что «горожане» планируют расстаться с Марезом этим летом. Интерес к алжирцу проявлял лондонский «Арсенал».

Стоит отметить, что ранее «Барселона» усилилась двумя игроками «Манчестер Сити». Состав каталонского клуба пополнили защитник Эрик Гарсия и нападающий Серхио Агуэро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Илкай Гюндоган, Рияд Марез
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
09 Июня 2021, 09:36

Барса становится фарм-клубом Сити?

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