«Барселона» нацелилась на двух звёздных игроков «Манчестер Сити»

Руководство каталонской «Барселоны» продолжает работать над усилением состава команды в летнее трансферное окно. По данным Diario Sport, «сине-гранатовые» нацелились на двух футболистов «Манчестер Сити». В поле зрения каталонского гранда попали нападающий Рияд Марез и полузащитник Илкай Гюндоган.

Ранее СМИ сообщали, что «горожане» планируют расстаться с Марезом этим летом. Интерес к алжирцу проявлял лондонский «Арсенал».

Стоит отметить, что ранее «Барселона» усилилась двумя игроками «Манчестер Сити». Состав каталонского клуба пополнили защитник Эрик Гарсия и нападающий Серхио Агуэро.