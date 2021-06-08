«Барселона» хочет обменять Стерлинга на ряд игроков

«Барселона» заинтересована в услугах нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Каталонская команда не может потратить большую сумму на покупку Стерлинга, поэтому предлагает «Манчестер Сити» включить в сделку по английскому нападающему ещё несколько игроков «сине-гранатовых». Насколько «горожанам» интересна такая сделка, Sky Sports не сообщает. Тем не менее, журналистам известно, что сам Стерлинг собирается покинуть Манчестер, потому что ему не хватает игрового времени.

В сезоне 2020/21 Стерлинг принял участие в 31 встрече «Манчестер Сити», забив 10 мячей.

Ранее из «Манчестер Сити» в «Барселону» отправились Серхио Агуэро и Эрик Гарсия.