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«Барселона» хочет обменять Стерлинга на ряд игроков

08 Июня 2021, 21:53,

«Барселона» заинтересована в услугах нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Каталонская команда не может потратить большую сумму на покупку Стерлинга, поэтому предлагает «Манчестер Сити» включить в сделку по английскому нападающему ещё несколько игроков «сине-гранатовых». Насколько «горожанам» интересна такая сделка, Sky Sports не сообщает. Тем не менее, журналистам известно, что сам Стерлинг собирается покинуть Манчестер, потому что ему не хватает игрового времени. 

В сезоне 2020/21 Стерлинг принял участие в 31 встрече «Манчестер Сити», забив 10 мячей. 

Ранее из «Манчестер Сити» в «Барселону» отправились Серхио Агуэро и Эрик Гарсия.

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Рахим Стерлинг
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