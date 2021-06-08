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Портал Goal назвал Захаряна «юным фокусником»

08 Июня 2021, 14:20,

На страницах портала Goal.com появился материал об игроке московского «Динамо» и сборной России Арсене Захаряне. Заголовок материала следующий: «Арсен Захарян: Познакомьтесь с юным фокусником, штурмом покорившим Россию».

В статье, среди прочего, рассказывается о прогрессе, которого Арсен Захарян добился по ходу последнего сезона на клубном уровне. При этом выражается сожаление о том, что из-за вирусной ангины Захарян не попал в заявку сборной России на чемпионат Европы.

«Болельщики по всей России сильно разочарованы, потому что их команда отчаянно нуждается в юношеской энергии», - говорится в материале. В его концовке отмечается, что Захарян способен блеснуть на будущих крупных международных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Динамо Москва, Арсен Захарян
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