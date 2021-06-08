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Названы самые дорогие футболисты мира

08 Июня 2021, 12:53,

Аналитики CIES составили обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира. Об этом сообщается на официальном сайте CIES Football Observatory.

Первое место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден. Его трансферная стоимость оценивается в 190,2 миллиона евро. Вторым стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд - 178 миллионов. Тройку лидеров замкнул еще один англичанин - Маркус Рэшфорд. Цена форварда «Манчестер Юнайтед» равняется 159,1 миллиона.

Стоит отметить, что французский нападающий Килиан Мбаппе занял лишь 12 место. Его ценник - 118,3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Фил Фоден
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Комментарии (3)
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0
ингерман
08 Июня 2021, 14:15

ай и после этого скужуц что манюнайтыд не мешки?
теперь понятно как погибла бедная муму.. хераська ее в мешок посадив и в воду.. на том и кончилась славная хистори манюни.. )))

0
Куляба
08 Июня 2021, 13:15

напишите еще и третий раз что Фоден самый дорогой аато вчера мы все не поняли ))

0
Evgen 86
08 Июня 2021, 13:01

Ну все логично чо... Особенно Гринвуд к месту

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