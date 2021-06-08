Названы самые дорогие футболисты мира

Аналитики CIES составили обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира. Об этом сообщается на официальном сайте CIES Football Observatory.

Первое место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден. Его трансферная стоимость оценивается в 190,2 миллиона евро. Вторым стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд - 178 миллионов. Тройку лидеров замкнул еще один англичанин - Маркус Рэшфорд. Цена форварда «Манчестер Юнайтед» равняется 159,1 миллиона.

Стоит отметить, что французский нападающий Килиан Мбаппе занял лишь 12 место. Его ценник - 118,3 миллиона евро.