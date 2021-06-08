Футбольную ассоциацию Англии впервые в истории возглавит женщина

Председателем футбольной ассоциации Англии впервые в истории станет женщина. Этот пост в январе 2022 года займет Дебби Хьюитт, об этом рапортует пресс-служба организации.

«Я очень рада своему назначению. Это важный момент для футбола Англии. Я заинтересована в обеспечении благополучия игры на всех уровнях», - приводит слова Хьюитт пресс-служба FA.

Стоит отметить, что кандидатура женщины была поддержана единогласно. Хьюитт сменит временного председателя ассоциации Питера Маккормика.

В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».