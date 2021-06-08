«Манчестер Сити» и «Атлетико» могут обменяться звёздными полузащитниками

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08 Июня 2021, 11:16,
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«Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико» обсуждают громкий обмен полузащитниками, об этом рапортует The Times.
Руководство «матрасников» предлагает чемпиону Англии хавбека Сауля Ньигеса. В обмен на испанского полузащитника мадридский клуб хочет получить португальца Бернарду Силву.
Сделку могут оформить как два отдельных трансфера, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.
В минувшем сезоне испанской Примеры Сауль провел 33 встречи, забил два гола и сделал одну результативную передачу. На счету Силвы 26 сыгранных поединков, два забитых мяча и шесть голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Бернарду Силва, Сауль Ньигес