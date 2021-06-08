«Манчестер Сити» и «Атлетико» могут обменяться звёздными полузащитниками

«Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико» обсуждают громкий обмен полузащитниками, об этом рапортует The Times.

Руководство «матрасников» предлагает чемпиону Англии хавбека Сауля Ньигеса. В обмен на испанского полузащитника мадридский клуб хочет получить португальца Бернарду Силву.

Сделку могут оформить как два отдельных трансфера, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

В минувшем сезоне испанской Примеры Сауль провел 33 встречи, забил два гола и сделал одну результативную передачу. На счету Силвы 26 сыгранных поединков, два забитых мяча и шесть голевых передач.