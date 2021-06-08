«Челси» начал переговоры с «Боруссией» по Холанну

Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн является главной трансферной целью лондонского «Челси». Как сообщает таблоид Daily Mail, «пенсионеры» вступили в переговоры со «шмелями» относительно перехода 20-летнего норвежского бомбардира.

Источник отмечает, что Эрлинг готов переехать в лондонский топ-клуб, однако высокая трансферная стоимость может помешать сделке. Трансфер оценивается примерно в 200 миллионов евро.

Действующее трудовое соглашение Холанна с немецким клубом рассчитано до лета 2024 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии норвежец провел 28 матчей, записав на свой счет 27 забитых мячей и шесть результативных передач.