«Челси» начал переговоры с «Боруссией» по Холанну

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08 Июня 2021, 08:23,
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Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн является главной трансферной целью лондонского «Челси». Как сообщает таблоид Daily Mail, «пенсионеры» вступили в переговоры со «шмелями» относительно перехода 20-летнего норвежского бомбардира.
Источник отмечает, что Эрлинг готов переехать в лондонский топ-клуб, однако высокая трансферная стоимость может помешать сделке. Трансфер оценивается примерно в 200 миллионов евро.
Действующее трудовое соглашение Холанна с немецким клубом рассчитано до лета 2024 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии норвежец провел 28 матчей, записав на свой счет 27 забитых мячей и шесть результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн