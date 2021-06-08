«Арсенал» вряд ли подпишет форварда «Селтика»

Лондонский «Арсенал», до последнего времени претендовавший на форварда «Селтика» Одсонна Эдуара, вероятно, упустил возможность для подписания контракта с игроком.

Sky Sports передаёт, что «канониры» вышли из борьбы за Эдуара, который угодил в сферу интересов многих клубов из стран большой пятёрки. Эдуар, которому в январе исполнилось 23 года, в силу универсальности закрывает позицию вингера. За контрактные перипетии форварда отвечает агентская фирма Stellar Sports, в числе клиентов которой находятся Мэйсон Маунт из «Челси» и Джек Грилиш из «Астон Виллы». Напомним, что «Арсенал» завершил прошлый сезон только на восьмом месте в АПЛ.