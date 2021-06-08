«Арсенал» продлит контракт с Гендузи

|
08 Июня 2021, 00:33,
|
|
Французский полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи, проведший солидный сезон в Бундеслиге в составе «Герты» на правах аренды, может продлить контракт с лондонским клубом.
Данной информацией располагает Sky Sports – сообщается, что представитель АПЛ постарается убедить француза в целесообразности продления сотрудничества.
Невзирая на то, что будущее экс-игрока «Лорьяна» остаётся туманным, тренерский штаб хочет сохранить 22-летнего хавбека в рядах «Арсенала». Добавим, что трансферный лист Гендузи оценивается в 20 миллионов евро, а его контракт с «канонирами» подходит к завершению летом 2022 года.
|
Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Арсенал Лондон, Герта, Трансферы футбола - лето 2021, Маттео Гендузи